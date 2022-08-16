مسرور بارزاني:الديمقراطي الكوردستاني لم ولن يتنازل عن حقوق شعب كوردستان ومواظب على النضال

على الرغم من تهديدات ومخططات الأعداء وأيام المقاومة الصعبة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماهيره بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 لتأسيسه ، ويوم ميلاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب.

مسرور بارزاني ، قال في برقية تهنئة بالمناسبة ، “بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويوم ميلاد جناب الرئيس مسعود بارزاني، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جناب الرئيس وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأعضائه وأنصاره ومحبيه، متمنياً أن يواصل البارتي، مثلما كان دائماً، مسيرة التقدم والعطاء.”

مضيفاً “لقد قاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بصفته حزباً وحركة جماهيرية، حركة التحرّر الكوردستانية على مدى 76 عاماً، من دون كلل أو ملل، ولا يزال مواظباً في نضاله وكفاحه من أجل نيل الحقوق القومية والوطنية، والحفاظ على منجزات شعب كوردستان وحمايتها”.

مردفاً “وفي مختلف مراحل نضاله وكفاحه، لم ولن يتنازل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن حقوق شعب كوردستان ولو قيد أنملة، على الرغم من كل التهديدات ومخططات الأعداء والحاقدين وأيام المقاومة الصعبة، وكما عهدتموه، كان البارتي في طليعة المدافعين عن مجد كوردستان وسموها ورفعتها كلما حدث تهديد، ولهذا يشعر أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالفخر والاعتزاز خاصة وأن لديهم حزباً وطنياً وقائداً ورئيساً لطالما كان حاضراً مع بواسل البيشمركة وصناديدها في الجبهات الأمامية للذود عن كرامة شعب كوردستان وعزته”.

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول “كما لا يُخفى أن هناك شرفاً آخر يضاف إلى التاريخ المجيد الذي يسطره الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انطلاقاً من كونه حزباً كوردستانياً، ويتمثل في الدفاع الدؤوب عن حقوق الإنسان وحقوق مختلف المكونات القومية والدينية في كوردستان، والمحافظة على حقوق عموم الشرائح والطبقات والمكونات الكوردستانية. وسيواصل البارتي العمل بثباتٍ نحو تعزيز التعايش السلمي وترسيخ ثقافة التسامح في ربوع كوردستان”.

وختم ” في ذكرى تأسيسه ، تحية إلى مؤسس البارتي قائدنا الوطني الخالد مصطفى بارزاني، والحاضر في قلوبنا على الدوام كاك إدريس، وجميع شهداء كوردستان”.