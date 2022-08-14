داخلية كوردستان تصدر أكثر من 3 آلاف جواز سفر خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أنها أصدرت أكثر من 3000 جواز سفر خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن جوازات أربيل أصدرت 1512 جوازاً، وفي السليمانية 886 جوازاً، وفي دهوك 441 جوازاً.

وأشارت إلى أن جوازات حلبجة أصدرت 207 جوازات، وإدارة راپرين 196 جوازاً، وفي جمجمال 127 جوازاً.

هذا وازدادت طلبات حصول المواطنين على جوازات السفر في مختلف مدن العراق في الآونة الأخيرة، فيما قد حلت أربيل في المرتبة الأولى في إصدار الجوازات في عامي 2014 و2015، بحسب إحصائيات المديرية العامة للجوازات في إقليم كوردستان.