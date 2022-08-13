أغسطس 14, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يدين تفجير جدة: نقف إلى جانب السعودية ضد الإرهاب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

مسرور بارزاني يدين تفجير جدة: نقف إلى جانب السعودية ضد الإرهاب

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني «بشدة»، اليوم السبت، التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة السعودية، يوم أمس.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «ندين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة، وإذ نعلن تضامننا مع المصابين إثر هذا الهجوم الشنيع، فإننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب».

وكانت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الجمعة، أن أحد المطلوبين الأمنيين، قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في محافظة جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi