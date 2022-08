مسرور بارزاني يدين تفجير جدة: نقف إلى جانب السعودية ضد الإرهاب

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني «بشدة»، اليوم السبت، التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة السعودية، يوم أمس.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «ندين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة، وإذ نعلن تضامننا مع المصابين إثر هذا الهجوم الشنيع، فإننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب».

I strongly condemn the suicide bombing in Jeddah yesterday.

Our thoughts are with those injured in the heinous attack. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and the region as a whole against terrorism.

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) August 13, 2022