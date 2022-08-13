أغسطس 14, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الديمقراطي الكردستاني يلوح لوساطة كردية جديدة بين الاطار والتيار

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكردستاني يلوح لوساطة كردية جديدة بين الاطار والتيار

لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مساء السبت، الى وساطة كردية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي الفيلي انه :”من المتوقع ان يتم خلال الايام المقبلة تدخل الاطراف الكردية كوساطة لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.
واضاف “مقبولية الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي اكبر لدى الطرفين، ومن المؤكد ان الدور المحوري المقبل سيكون للبيت الكردي في تهدئة الاوضاع”.
واكد الفيلي “وجود نية حقيقة لتلك الخطوة لفك الاختناق مابين الطرفين”.

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