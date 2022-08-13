الديمقراطي الكردستاني يلوح لوساطة كردية جديدة بين الاطار والتيار

لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مساء السبت، الى وساطة كردية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي الفيلي انه :”من المتوقع ان يتم خلال الايام المقبلة تدخل الاطراف الكردية كوساطة لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.

واضاف “مقبولية الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي اكبر لدى الطرفين، ومن المؤكد ان الدور المحوري المقبل سيكون للبيت الكردي في تهدئة الاوضاع”.

واكد الفيلي “وجود نية حقيقة لتلك الخطوة لفك الاختناق مابين الطرفين”.