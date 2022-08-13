تسجيل اكثر من 3 آلاف سيارة جديدة في إقليم كوردستان خلال اسبوع

كشفت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن احصائية لأعداد السيارات التي سجلتها وزارة الداخلية خلال مدة أسبوع واحد، مبينة انه “تم تسجيل 3089 سيارة جديدة خلال الفترة من تاريخ 5 آب/ اغسطس ولغاية 11 آب/ اغسطس من عام 2022 في مديريات مرور إقليم كوردستان”.

واشارت الاحصائية الى انه “تم تسجيل 2158 سيارة جديدة في العاصمة أربيل، و 650 سيارة في السليمانية، و281 سيارة في دهوك”.

مبينة بأنه “تم تغيير اللوحات لـ934 مركبة، واصدار 1391 رخصة قيادة للمواطنين”.

وبحسب الاحصائية التي نشرتها داخلية كوردستان، “وقع 67 حادث مروري خلال نفس الاسبوع، وتم تسجيل 29 الف و686 مخالفة مرورية في عموم اقليم كوردستان”.