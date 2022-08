مسرور بارزاني للشباب: أنتم المستقبل

هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، باليوم الدولي للشباب.

ونشر رئيس الحكومة على تويتر شريطاً مصوراً يظهر جانباً من لقاءاته وحواراته مع الشباب، وعلق على الفيديو قائلاً: «أنتم المستقبل» مهنئاً باليوم الدولي للشباب.

You are the future. Happy International #YouthDay. pic.twitter.com/o5qAwW8wl8

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) August 12, 2022