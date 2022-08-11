بكلفة 18 مليار دينار .. كهرباء كوردستان تتعاقد على بناء محطة نقل ضخمة في كلار

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة (جنة الفردوس) بكلفة تجاوزت الـ 18 مليار دينار لبناء محطة نقل ضخمة في كلار (مركز ادارة گرمیان المستقلة) 140 كم جنوب محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان: “ان بناء هذه المحطة سيساهم وبشكل كبير في حل مشاكل الحمل الزائد ونقل وتوزيع الكهرباء في كلار”.

واشار وزير الكهرباء كمال محمد صالح بحسب البيان الى اهمية تنفيذ هذا المشروع، وقال: “كلنا مدينون لگرمیان، ويسعدنا اننا استطعنا من خلال الكابينة الحكومية الحالية من تنفيذ عدة مشاريع مهمة، ومن اهمها، انشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في كلار بقدرة 165 ميغاواط “.

مبيناً ان “المشروع الحالي، مثله مثل باقي المشاريع التي انجزناها، سينتهي في الوقت المحدد، وسيكون له دور كبير في نقل الكهرباء وحل مشاكل الحمل الزائد”.\