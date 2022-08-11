مئات الإصابات وعشرات الوفيات.. الصحة تعلن موقف الحمى النزفية والكوليرا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن احصائية جديدة بعدد إصابات ووَفَيَات الحمّى النزْفِيَّة والكوليرا في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الموقف الوبائي للحمى النزفية في العراق منذ بداية العام لغاية الـ10 من آب الحالي كالآتي:

واضاف أن “الموقف الوبائي لمرضى الكوليرا في العراق منذ بداية العام لغاية الـ10 من آب الحالي هو:

وأكد البدر “على ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية للأمراض الانتقالية من الحمى النزفية والكوليرا وجائحة كورونا”.

وتابع، أن “اجتماعاً عقد في وقت متاًخر من يوم أمس الأربعاء برئاسة وزير الصحة مع جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومركز الوزارة، وكانت أهم المحاور متابعة الامراض الانتقالية وهي الحمى النزفية والكوليرا وكورونا والتاكيد على متابعة الحالات واتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وأوضح، انه “تم التشديد على الجهات المعنية الاخرى في تادية دورها بموضوع مكافحة الجَزْر العشوائي ومكافحة الحشرة الناقلة (القراد) بالنسبة للحمى النزفية، وسلامة مياه الشرب وشبكات الإسالة والصرف الصحية بالنسبة للكوليرا”.