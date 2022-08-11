ارتفاع إنتاج دانة غاز في إقليم كوردستان خلال النصف الأول من 2022

أعلنت شركة دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس (11 آب 2022) عن نتائجها المالية للنصف الأول المُنتهي في 30 حزيران 2022، مشيرة الى ارتفاع إنتاج دانة غاز في إقليم كوردستان خلال المدة المذكورة.

بحسب بيان للشركة، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 82% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ليصل إلى 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) أو 5.8 فلس للسهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون درهم (61 مليون دولار) حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول من 2021 بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسة في النصف الأول من عام 2021 .

وجاء نمو ربحية دانة غاز خلال النصف الأول مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كوردستان العراق.

وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% لتصل إلى 1,041 مليون درهم (284 مليون دولار) مقارنة بــ792 مليون درهم (216 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2021، في حين انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 16%.

ووصل متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجاتها خلال النصف الأول إلى 87 دولاراً لبرميل المكثفات و44 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال، مقارنة بــ 48 دولاراً و32 دولاراً على التوالي خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها الشركة، فقد واصلت عملياتها في إقليم كوردستان العراق دون أي انقطاع، فقد ارتفع إجمالي إنتاجها في الإقليم بنسبة 1% خلال النصف الأول، كما حققت تقدماً جيداً في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشأة معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250).

وخلال النصف الأول، استُكمل حفر أول بئر تطويري للمشروع وتمضي وتيرة أعمال حفر البئر الثاني على قدم وساق، ورغم توقف أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مشروع (خورمور 250) خلال شهر حزيران بسبب المخاوف الأمنية المتصاعدة، تواصل الشركة التنسيق مع السلطات المحلية لمعالجة تلك التحديات واستئناف الأعمال الإنشائية.

توافقًا مع الأداء التشغيلي والمالي القوي، يتوقع مجلس الإدارة الحفاظ على توزيعات الأرباح نصف السنوية بما يتماشى مع سياسة توزيع أرباح الشركة، وسيقرر مجلس الإدارة توزيعات الأرباح نصف السنوية في اجتماعه القادم في شهر أيلول، وفقاً لبيان الشركة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: “حقّقت دانة غاز نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بفضل أدائنا التشغيلي المتميز وجهودنا المستمرة لخفض التكاليف، إلى جانب العوامل الإيجابية في أسواق الطاقة. وبالرغم من تفاقم حالة عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، تظل توقعاتنا إيجابية ومشجعة لما تبقى من عام 2022 ولا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات الطلب”.

وتراجع إجمالي إنتاج المجموعة بنسبة 5% ليصل إلى 61,100 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ64,000 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من عام 2021.

ويعود ذلك إلى انخفاض معدل الإنتاج في مصر بنسبة 9% نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 1%، حيث بلغ متوسط الإنتاج 34,500 برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 34,300 برميل يومياً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومضت العمليات التشغيلية قدماً كالمعتاد خلال النصف الأول رغم تأثير حالة عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، وأثرت التدابير الأمنية الاحترازية التي تم اتخاذها على تقدم أعمال الإنشاء في مشروع توسعة خورمور (خورمور 250) مما أدى إلى تعليق العمل بالمشروع مؤقتاً.

وتعمل الشركة وشركائها عن كثب مع حكومة إقليم كوردستان العراق لمعالجة جميع المخاوف الأمنية، علماً بأن جميع الأطراف ملتزمة بتنفيذ مشروع التوسعة واستئناف الأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن.

وصلت السيولة النقدية للشركة في نهاية النصف الأول من عام 2022 إلى 759 مليون درهم (207 ملايين دولار) بما في ذلك مبلغ 436 مليون درهم (119 مليون دولار) محتفظ به لدى شركة “بيرل بتروليوم”.

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها المجموعة خلال النصف الأول 660 مليون درهم (180 مليون دولار)، حيث بلغت مساهمات إقليم كوردستان العراق ومصر 495 مليون درهم (135 مليون دولار) و165 مليون درهم (45 مليون دولار أميركي) على التوالي.

يشار الى ان دانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.

وبأعمالها الجارية في مصر وإقليم كوردستان والإمارات وخطط إضافية للتوسعة، تؤدي دانة غاز دوراً محورياً في تسريع نمو قطاع الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.