أربيل: البدء ببناء أطول برج سكني على مستوى العراق

أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، الشروع ببناء أطول برج سكني على مستوى العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره العديد من المسؤولين المحليين في المحافظة للإعلان عن المشروع.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر، إن «هذا المشروع يُعد مشروعاً مهماً جداً في المحافظة لأنه الأطول على مستوى العراق»، مشيراً إلى أن «هذه المشاريع تأتي ضمن جهود حكومة الإقليم لتطوير عاصمة كوردستان».

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، محمد برادوستي، إن «هذا المشروع سيتم الانتهاء منه في غضون أربع سنوات، ويبلغ طوله 210 أمتار، والذي يُعد الأطول في العراق ويتضمن 52 طابقاً».