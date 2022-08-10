سرقت أكثر من 200 مليون دينار واحرقت الدار.. اعتقال “أم جحيل” في البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، القبض على امرأة تدعى “أم جحيل” لقيامها بسرقة أكثر من 200 مليون دينار من داخل دار وقيامها بحرقه بعد ذلك.

وذكرت القيادة، في بيان أنه “تمكنت استخبارات مفارز مديرية مكافحة إجرام البصرة من إلقاء القبض على متهمة قامت بسرقة 204 مليون دولار عراقي من إحدى الدور السكنية ضمن منطقة حي الخليج الأولى وقيامها بعد ذلك بحرق الدار”.

واضافت “على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمة والقبض عليها وضبط المبلغ المسروق بحوزتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل”.