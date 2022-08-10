بدءا من العام المقبل.. جامعة صلاح الدين في أربيل تعلن تطبيق نظام الزي الموحد

أعلنت رئاسة جامعة صلاح الدين في أربيل، اليوم الأربعاء 10 آب أغسطس 2022، تطبيق نظام الزي الموحد للطلبة، بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقال رئيس جامعة صلاح الدين كاميران يونس، في مؤتمر صحفي، ان مجلس رئاسة الجامعة اتخذ القرار بعد استطلاع أجرته الجامعة، وصوّت الطلبة عليه عبر الأنترنت.

وأشار رئيس جامعة صلاح الدين، الى انه سيتم تطبيق القرار بدءا من العام الدراسي المقبل 2022- 2023.

ويبدأ العام الدراسي في الرابع من شهر أيلول إلا أن الجامعة أفسحت المجال للطلبة حتى بداية الشهر العاشر من العام المقبل لتطبيق القرار، واي مخالفة للقرار بعد هذا التاريخ يعد مخالفة، تعرّض الطلبة المخالفين للعقوبة.

وقال كامران يونس ان الزي سيكون من القماش وهو عبارة عن بنطال باللون الرصاصي أو الأسود، الى جانب قميص ابيض.

واكد يونس في المؤتمر الصحفي ان رئاسات ثلاث جامعات في الإقليم تواصلت مع جامعة صلاح الدين بخصوص موضوع الزي الموحد، وستحذو حذوها في اصدار قرار مماثل.ش