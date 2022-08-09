أغسطس 09, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الألوسي لبعض البرلمانيين الكورد في بغداد: لا تكونوا مطية تحالف الميليشيات – PKK

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فى :أخبار عــامة
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الألوسي لبعض البرلمانيين الكورد في بغداد: لا تكونوا مطية تحالف الميليشيات – PKK

دعا السياسي المعروف ومؤسس حزب ‹الأمة› العراقي مثال الآلوسي، بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي إلى الابتعاد عن المحاور التي تروم الشر بإقليم كوردستان وأن لا يكونوا «مطية تحالف الميليشيات وPKK».

وقال الآلوسي عبر تويتر: «إلى بعض زملاء الأمس الكورد البرلمانيين، البشر يختلفون بالثقافة والرأي، وحق الإنسان أن يتظاهر بنفسه ويعبر عنها، ولكن رجاءً لا تكونوا وسوسة تريد الشر بكوردستان كما دمروا بغداد».

وأضاف «لا تكونوا مطية تحالف الميليشيات- PKK، ولتكونوا معارضة برلمانية أو شريك حكم، فهذا خير للعراق، لكم ولكوردستان».

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