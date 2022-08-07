ماكغورك: سنواصل العمل مع شركائنا على توحيد وإعادة هيكلة البيشمركة

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك، التزام بلاده بدعم حكومة إقليم كوردستان، ومواصلة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، ان الوزير شورش اسماعيل التقى، السبت، منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وناقشا أهمية توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، واستمرار دعم أمريكا لحكومة الإقليم.

وتم التأكيد مجددا خلال اللقاء، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون التعاون والعمل لتسريع عملية توحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك، التزام بلاده بدعم حكومة إقليم كوردستان، ومواصلة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، ان الوزير شورش اسماعيل التقى، السبت، منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وناقشا أهمية توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، واستمرار دعم أمريكا لحكومة الإقليم.

وتم التأكيد مجددا خلال اللقاء، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون التعاون والعمل لتسريع عملية توحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.