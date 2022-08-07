المفوضية تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة، نافية تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، فيما أشارت إلى أن إجراء الانتخابات من عدمها أمر غير عائد إلى مجلس المفوضين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن «المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي».

وأضافت أن «مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات، وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية، بالتشاور مع الحكومة، استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ».

وأضافت أنه «لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص».

وذكرت الغلاي أن «ما يخص الميزانية الانتخابية، فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية، أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع».

كما أوضحت أن «إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها، أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين».