برلماني سابق: 4500 عائلة كوردية شبكية نازحة في إقليم كوردستان

أكد ممثل الكورد الشبك السابق في البرلمان العراقي، إن 4500 عائلة كوردية شبكية نزحت إلى إقليم كوردستان ولم تعد حتى الآن إلى مناطقها في سهل نينوى، مضيفًا أن الحشد الشعبي يتحكم بالملف الأمني ​​في سهل نينوى.

وقال سالم شبك، النائب الكوردي الشبكي السابق في البرلمان العراقي، اليوم السبت، لـ (باسنيوز): «تعيش نحو 4500 عائلة كوردية شبكية نازحة في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، لا سيما في شيخان ودهوك وبردرش وكلك والسليمانية وعدة أماكن أخرى، وجزء مهم من الكورد الشبك جاءوا إلى إقليم كوردستان بسبب الوضع الأمني المستتب في الإقليم».

ولفت إلى أن «الموطن الأصلي للكورد الشبك هو سهل نينوى، وخاصة بعشيقة، ومن هم في إقليم كوردستان لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم لأسباب عدة ، لا سيما الوضع الأمني».

وبصدد الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي بحق أهالي سهل نينوى منذ أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، قال سالم شبك: «نعم، الحشد الشعبي موجود في المنطقة ويتحكم بها من الناحية الأمنية، وهناك عملية التعريب جارية قائمة على قدم وساق في بعض المناطق».