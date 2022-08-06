وزير البيشمركة من واشنطن: ركزنا على عدم تكرار الاعتداءات على أراضي إقليم كوردستان

أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل، عقد لقاءات «إيجابية» مع المسؤولين الأمريكيين، مشيراً إلى إشادة الجانب الأمريكي بدور البيشمركة في محاربة داعش، فيما بيّن أن الوفد الزائر ركّز على عدم تكرار «الاعتداءات» على إقليم كوردستان بسبب المواجهات بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال وزير البيشمركة شورش إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، بعد اجتماع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي: «أجرينا العديد من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين وكانت كلها إيجابية، حيث أثنى الجانب الأمريكي على دور وتضحيات قوات البيشمركة في محاربة تنظيم داعش».

وأضاف إسماعيل، أن «الوفد الزائر ركّز في لقاءاته مع حلفائه على ضرورة حل المشاكل بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي وضمان عدم تكرار الاعتداءات على أراضي إقليم كوردستان».

وبشأن الألوية المشتركة مع الجيش العراقي، قال وزير البيشمركة إن «حكومة الإقليم قدمت لوزارة الدفاع العراقية كل ما طلبته من توضيحات حول تفعيل الألوية المشتركة، لكن تأخير التفعيل لا يقع على عاتق حكومة الإقليم، لأن هناك الكثير من العوائق تواجه أي مشروع في العراق حالياً».

وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الحرب على تنظيم داعش لم تنتهِ بعد.

ويزور وفد عسكري من إقليم كوردستان برئاسة وزير البيشمركة، العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وأعضاء من الكونغرس.