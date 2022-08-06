شاهد .. منصة عالمية تنشر صوراً جوية لأربيل تظهر حجم التغيير فيها منذ 1985

نشرت منصة ديلي أوفر فيو، الجمعة، صوراً لأربيل التقطتها الأقمار الصناعية خلال الفترة من عام 1985 إلى 2020.

وقالت المنصة في التعليق المرفق بالفيديو: «شهدت مدينة أربيل طفرة سكانية في العقود الأخيرة، من حوالي 500 ألف في عام 1980 إلى 1.6 مليون اليوم. وجاء جزء كبير من هذا النمو بعد سقوط صدام حسين في عام 2003».

وأشارت إلى بناء المساكن الحديثة والفنادق الفاخرة والطرق المعبدة جيداً والبنية التحتية الأخرى في جميع أنحاء المدينة. واتباع التوسع بشكل عام نمط دوائر متحدة المركز حول قلعة أربيل المركزية، والتي تعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد.

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مصدر الصور: Google Timelapse /planetlabs

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