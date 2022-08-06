تجارة كوردستان تعلن تمديد استلام الحنطة من الفلاحين أسبوعاً آخر

أعلنت وزارة التجارة بإقليم كوردستان، اليوم السبت، تمديد مهلة تسلم الحنطة من الفلاحين في السايلوهات التابعة لها لمدة أسبوع اضافي.

وقال مدير سايلوهات اربيل كامران وريا، لوكالة شفق نيوز انه “كان من المقرر انتهاء مهلة استلام الحنطة من الفلاحين، يوم الخميس الماضي، لكن الوزارة مددت مهلة التسليم إلى يوم الخميس القادم”.

وأضاف وريا أن “هذا القرار جاء لمساعدة الفلاحين المتأخرين عن التسليم”.

وكانت وزارة التجارة في إقليم كوردستان أعلنت، اليوم السبت، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين خلال الاسبوع الحالي.

وأعلنت وزارة التجارة الكوردستانية في وقت سابق اليوم، إرسال الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للفلاحين والبالغة 300 مليار دينار.