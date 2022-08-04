الرئيس بارزاني وبافل طالباني يجمعان على العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في أربيل، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحضور كل من فؤاد حسين وقوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر ومناقشة وتقييم الأوضاع الراهنة في العراق، وتوحيد وحدة الصف الكوردي.

وفي نهاية الاجتماع قرر الطرفان، العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية في مواجهة التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان، واستمرار الاجتماعات بين الطرفين لهذا الغرض.