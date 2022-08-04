شاخوان عبدالله يعلن إغلاق ملف الضباط والمنتسبين الكورد المشاركين في استفتاء الاستقلال

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، د.شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، عن إغلاق ملف الضباط والمنتسبين الكورد الذين شاركوا في إستفتاء الاستقلال عام 2017.

وقال عبدالله في بيان: “قمنا بإرسال لجنة الى محافظة كركوك، اليوم، لانهاء مشكلة الضباط والمنتسبين الذي شاركوا في إستفتاء الاستقلال، وتمت تبرئتهم جميعاً وتم إغلاق هذا الملف”.

واضاف “أي ضابط لا تزال لديه أي إشكالية، يمكنه زيارة اللجنة في غضون 3 ساعات”

مشدداً على أنه “لن يتم السماح بمعاقبة أي ضابط بشأن قضايا سياسية أو عرقية، كما اننا لن ندعم المتورطين بقضايا فساد وجرائم أخرى، وستقوم المحكمة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم”.

وكانت محكمة الأمن الداخلي قد استدعت عدداً من الضباط وعناصر الشرطة الكورد في كركوك يوم أمس، للمثول أمام القضاء، بتهمة المشاركة في استفتاء الاستقلال و«سلخ» كركوك.

وشارك شعب كوردستان بتاريخ 25 أيلول 2017 في استفتاء الاستقلال، إذ كان يحق لأربعة ملايين و٥٦١ ألف و٢٥٥ شخص في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستاتية التصويت فيه، مارس منهم ٣ ملايين و٣٠٥ آلاف و925 شخص حقه في الاستفتاء، صوت منهم 2 مليون و861 ألف و471 شخص لصالخ استقلال كوردستان، ما يمثل نسبة 92%.