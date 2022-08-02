نزاهة إقليم كوردستان: نحو 140 قضية فساد أُحيلت إلى القضاء خلال 2022

قالت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، ان 138 دعوى فساد، تم احالتها الى القضاء خلال عام 2022.

ودعا القاضي أحمد أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم، مجلس القضاء في الإقليم إلى تشكيل محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري.

واكد أحمد أنور على مجلس القضاء الأعلى أن يأخذ ملف الفساد على محمل الجد.

وأضاف أنه من المحتمل إرسال 200 إلى القضاء خلال العام الحالي، مشيرا الى انخفاض نسبة الفساد في الإقليم.

وقال أنور “سجلنا 548 دعوى خلال هذه المدة، مشيرا الى احالة 138 دعوى إلى القضاء، خلال عام 2022”.

وتابع أنور، إنه: لدينا خطة استراتيجية لمكافحة الفساد بشكل جذري.

وأشار الى ان 799 قضية لدى الهيئة لا تزال قيد التحقيق.

ولفت الى إنه خلال السنوات الخمس الماضية أُحيل 72 شخصا من أصحاب الدرجات العليا إلى المحاكم للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري من بينهم 6 وزراء، و6 وكلاء وزراء، وعضو في برلمان كوردستان.