حكومة إقليم كوردستان تحصي “إنجازاتها” في نصف عام

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن “إنجازاتها” خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، فيما انتقدت بغداد لعدم ارسالها المبالغ المالية المتفق عليها بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في رسالة له، إن “الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان نفذت مشاريع عدة مهمة في الأشهر الستة الماضية”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية ارسلت 400 مليار دينار فقط، بينما وفق الاتفاق بين اربيل وبغداد كان يجب أن ترسل 200 مليار دينار شهرياً”.

وأضاف عادل أن “حكومة إقليم كوردستان كانت تنفق 350 مليون دولار شهريًا من عائدات النفط لدفع الرواتب، والآن 500 مليون دولار تعود إلى خزينة الحكومة بسبب الإصلاحات في قطاع الطاقة بشكل عام”.

وزارة الموارد الطبيعية

وبيّن عادل أن “في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، خصصت حكومة إقليم كردستان أكثر من 136 مليون لتر من الوقود لمحطات الكهرباء، بقيمة تزيد عن 116 مليار دينار”.

رفع النفايات

وبيّن المتحدث الرسمي أن “الحكومة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان رفعت عدد العقود في مجال جمع ومعالجة النفايات من 28 الى 32 عقداً، والنفقات الشهرية للشركات الموقعة معها العقود وتم تخصيص مبلغ 11.8 مليار دينار”، مبيناً أن “في إقليم كوردستان ، يتم جمع 200 ألف طن من النفايات شهريًا ، وتم جمع 1.2 مليون طن من النفايات ومعالجتها في الأشهر الستة الماضية”.

مياه الشرب

وتابع عادل أن “هناك 1.19 مليون مستخدم للمياه في المناطق الحضرية في إقليم كوردستان ، منهم 719 ألف لهم عدادات مياه، فيما توفر حكومة إقليم كردستان 2.6 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً من خلال وزارة البلديات والسياحة”، مبيناً أن “في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم توفير أكثر من 470 مليون متر مكعب من المياه للمواطنين بينما تم تحصيل الأموال من المواطنين أقل من نصف تكلفة إمدادات المياه ، وهو واجب الحكومة تجاه المواطنين”.

وزارة الصحة

وبين المتحدث الحكومي أن “في قطاع الصحة الذي يعد من أهم القطاعات، تم إيلاء اهتمام خاص للصحة العامة وقطاع الصحة ، وفي هذا السياق ، تم إنفاق 23 مليار و 450 مليون دينار شهريًا لهذا القطاع”، لافتاً إلى “انفاق 13 ملياراً و 750 مليون دينار على الادوية والمستلزمات الطبية فيما تم انفاق 4 مليارات و 892 مليون دينار على الامدادات الغذائية و تم تخصيص أكثر من 4 مليارات دينار لتغطية تكاليف المراكز الصحية”.

وزارة التجارة والصناعة

كما أوضح جوتيار عادل أن “في الأشهر الستة الماضية، زاد النشاط التجاري في الإقليم بشكل ملحوظ، وخلال نفس الفترة تم اصدار 494 علامة تجارية ورخصة لشركات بلغت إيراداتها 601 مليون و884 ألف دينار، وكذلك تم إصدار 1675 رخصة استيراد و79 رخصة تصدير للشركات”، لافتاً إلى “اكتمال عملية استلام القمح من الفلاحين واستلام نحو 260 مليون طن قمح وهو ما يزيد على 220 مليار دينار وحتى الآن تم دفع نحو 95 مليار دينار للمزارعين”.

كما صنف البيان القطاعات في الكابينة الحكومية التاسعة في الإقليم وهي :

• في القطاع التجاري تم تنفيذ 14 مشروع برأسمال 114.37 مليون دولار.

• في القطاع الصناعي ، تم تنفيذ 13 مشروعاً برأسمال 136 مليون دولار و 554 ألف دولار.

• في قطاع التعليم ، تم تنفيذ ستة مشاريع برأسمال 26 مليون و 638 ألف دولار.

• في قطاع الصحة تم تنفيذ ثلاثة مشاريع برأسمال قدره 16.905 مليون دولار.

• في قطاع الإسكان تم تنفيذ ثلاثة مشاريع برأسمال 338.77 مليون دولار.

• في القطاع الزراعي تم تنفيذ مشروعين برأسمال قدره 7.7 مليون دولار.

• تم تنفيذ مشروع في قطاع السياحة برأسمال 1.93 مليون دولار.

• في القطاع المصرفي تم تنفيذ مشروع برأسمال 4.1 مليون دولار.

• في قطاع الرياضة تم تنفيذ مشروع برأسمال 3.29 مليون دولار.