الديمقراطي الكردستاني للاطار والتيار: الحل في الحوار فقط

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، ان الحوار والتهدئة السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي عبد الكريم الفيلي {للفرات نيوز} انه :” لايمكن لاي صيغة اخرى سوى التفاهم والحوار والتهدئة للخروج بالبلد من الانهيار، وان دعوة نيجيرفان بارزاني على الحوار في أربيل هي خير دليل على حرص القيادات السياسية على البلاد”.

واضاف الفيلي “نامل ان يكون هنالك حل للمتخاصمين وان يكون ذلك الحل في الحوار فقط، ولايمكن لاي وسيلة اخرى حل تلك المشاكل”.

امس الأحد، دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الاطراف السياسية في العراق للقدوم إلى أربيل للبدء بحوار مفتوح بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلاد.

وانطلقت تظاهرات الاطار التنسيقي الداعمة لشرعية الدولة ومؤسساتها عصر اليوم الاحد، باتجاه الجسر المعلق ببغداد.