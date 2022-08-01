كمارك إقليم كوردستان: الكمارك العراقية تتخذ القرارات دون مشاركتنا

كشف المدير العام للكمارك في إقليم كوردستان، سامال عبد الرحمن، أن الاجتماعات مع الكمارك العراقية متوقفة منذ أكثر من عام ونصف، مبيّناً أن الكمارك العراقية تتخذ القرارات دون مشاركتهم.

سامال عبد الرحمن، أوضح في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، بأن “الكمارك ترتبط بشكل مباشر بالسياسات التي ترسم بين إقليم كوردستان والعراق”، مؤكداً الحاجة إلى “لجان مشتركة في حال وجود أي متغيرات”.

وأضاف: أن الاجتماعات بين الطرفين “لم تعقد منذ عام وستة أشهر لاتخاذ القرارات بصورة مشتركة”، لافتاً إلى أن الكمارك العراقية “تتخذ القرارات بشكل مباشر وبدون ودون أي مشاركة من قبلنا”.

بشأن طبيعة الاتصالات الفنية، أوضح بأنها تتعلق بالقرارات المرتبطة بالجانب الصحي للسماح بدخول بعض البضائع أو منعها، والتي ينفذها الطرفان عند تبادلها عبر البريد الإلكتروني.

سامال عبد الرحمن، أشار إلى أن “نوعاً من التقارب حدث خلال الفترة الماضية لحلحلة المشاكل بين اقليم كوردستان والعراق”، مضيفاً أن فريقاً مشتركاً من الوزارات المعنية زار المنافذ الحدودية بإقليم كوردستان وأبدى دهشته من سير العمل.

ونوّه إلى أن “الفريق ابلغه بأن ما تلقاه من معلومات عن المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان غير صحيح وليس لديهم أي ملاحظات بشأن عملها”.

حول الاختلاف في التعرفة الكمركية بين إقليم كوردستان والعراق، قال: “نشعر بأن هناك سياسة يتم السعي من خلالها لتجفيف المصادر الاقتصادية والمالية لإقليم كوردستان، وبالمقابل لا يمكنهم السيطرة على المنافذ الحدودية”.

بشأن إيرادات الكمارك في إقليم كوردستان، أوضح أنها “بلغت ترليوناً و691 مليار دينار في عام 2021، وهي الأعلى منذ 30 عاما، مبيّناً أن “نصف الإيرادات استحصلت من منفذ إبراهيم الخليل”.

مدير عام الكمارك بإقليم كوردستان تحدث عن الغاء التعرفة الكمركية عن بعض البضائع لخفض أسعارها، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية التي نجمت عن عدة عوامل من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، “أكبر من أن نتمكن في إقليم كوردستان من حفظ توازن الأسعار”.

وشدد على أنهم “يتابعون أسعار البضائع التي رفعوا عنها التعرفة الكمركية ويقارننوها مع دول الجوار، مؤكداً بأن الأسعار لدينا إما لم ترتفع، أو ارتفعت نبسبة أقل بالمقارنة مع دول الجوار”.

وكانت لجنة شكلها مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قررت تخفيض الرسوم الكمركية عن 171 من البضائع التي تشكل احتياجات آنية للمواطنين، من بينها مواد غذائية، بنسب تتراوح بين 25% و60%، وفق المدير العام للكمارك في إقليم كوردستان.