الإطار التنسيقي يرحب بمبادرة رئيس إقليم كوردستان ويؤكد انفتاحه على الجميع

رحب ‏الاطار التنسيقي، بمبادرة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكداً انفتاحه على الجميع من اجل معالجة الازمة الراهنة.

وقال الاطار في بيان، إنه “يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان للحوار الوطني”.

مؤكداً “انفتاحه على الجميع من اجل معالجة الازمة الراهنة والوصول الى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي اساساً لها”.

وأطلق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، امس الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال بارزاني في بيان، “نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات”.

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة العراقية بغداد اليوم، وذلك بعد دعوات من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.