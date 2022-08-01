ميليشيا كتائب حزب الله تنأى بنفسها عن تظاهرة “الاطار”:لاعلم لنا بها

فيما يبدو طفواً للخلافات داخل اطراف “الاطار التنسيقي” ، اعلن أبو علي العسكري المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله العراقية ، اليوم الاثنين ، تبرأه من التظاهرة المضادة للصدريين التي من المزمع اطلاقه من قبل “الاطار” اليوم قرب المنطقة الخضراء .

وكانت ما تسمى بـ”اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة” التابعة للإطار التنسيقي دعت ، مساء الأحد ، أنصار “الاطار” الى التظاهر الاثنين على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضد ما وصفته بـ”الطغيان الدكتاتوري والاحتلال و الطائفية”.

وقال أبو علي العسكري ، في تغريدة على حسابه في تويتر انه لاعلم لهم بدعوة التظاهر على اسوار الخضراء.

وكان الباحث في الشأن السياسي العراقي د.مهند الجنابي قال ، ان الأوضاع في العراق ذاهبة نحو التصعيد ، مشيرا الى ان مواقف “الاطار التنسيقي” أصبحت واضحة عبر البيانات المنفردة والذي يدل على “تفكك” .

ويتألف “الإطار” من قوى شيعية حليفة لايران معترضة على نتائج انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي خسرت الكثير من مقاعدها فيها.

ورأى الجنابي في تصريح لـ(باسنيوز) : ان “التيار الصدري يرتكزون في تظاهراتهم على نقاط مهمة وشرعية ومن حقهم ، وهي ان لدى التيار الصدري جمهور منضبط و ان التيار جاء بمشروع وهو انقلاب على التوافقية وكثير من الجهات والاصوات تدعمه في ذلك ” ، لافتاً الى ان التحول الصدري مسند بغطاء شرعي وقانوني بموجب القرار 89 والذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 28/10/2019 في الدعوى المرقمة (89/اتحادية/2019)، اذ الغى هذا القرار نظام المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية.

ويعيش العراق جمودا سياسيا بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، ولا يزال البلاد من دون رئيس جديد للحكومة والجمهورية.