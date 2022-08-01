أغسطس 01, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الديمقراطي يعلق على دعوات تغيير الدستور: لن يتم إلا بآليات دستورية متفق عليها

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي يعلق على دعوات تغيير الدستور: لن يتم إلا بآليات دستورية متفق عليها

أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أن النظام السياسي الحالي والدستوري لن يغير إلا باليات دستورية متفق عليها.

وقال زيباري في تغريدة عبر تويتر، إن”النظام السياسي الحالي والدستوري لن يغير الا باليات دستورية متفق عليها وهي ليست خاضعة لأمزجة شخصية سيما وان أكثر من 60‎% من العراقيين صوتوا عليه عام 2005 باستفتاء شعبي دعمته المرجعية و الأسرة الدولية وشرعته”.
واستطرد قائلا: “لذا لا مجال لتعديل العقد الاجتماعي إلا بعد مشاورات مكثفة ونقاشات”.

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