ضبط رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات عمالية في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات عمالية في نينوى، لمُخالفتهم القانون.

وذكرت الدائرة في بيان، ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّنت، بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرِّي، من ضبط رئيس وأعضاء اتحاد عُمَّال نينوى والاتحاد الوطني لمركز نقابات عمَّال نينوى، فضلاً عن الاتحاد العراقي لنقابات العمَّال في المُحافظة”، موضحة، ان “المُتَّهمين قاموا بتأسيس اتحاداتٍ نقابيَّةٍ للعُمَّال وجباية الأموال خلافاً للقانون”.

وأضاف البيان، أن “عدد المُتَّهمين المضبوطين خلال العمليَّة بلغ 12 مُتَّهماً”، مشيرا الى أن “ملاكات المُديريَّة ضبطت جميع الأوليَّات التي لها علاقة بتأسيس تلك الاتحادات والنقابات”.

وأشار البيان ايضا، إلى “ضبط مُتَّهمين اثنين من العاملين في مستشفى ابن سينا التعليميِّ في نينوى؛ لقيامها باستخدام موادَّ مُنتهية الصلاحية في العمليَّات”.

واكد، أنه “تم استخدام 24 أنبوب قسطرة وريديَّة لمرضى الكلى، إضافة إلى 12 علبة يود يُستخدَمُ لتعقيم الجروح”.