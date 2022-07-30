مشروع تبادل الطاقة الكهربائية بين العراق وإقليم كوردستان يدخل مراحله النهائية

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن مشروع تبادل الكهرباء بين إقليم كوردستان والعراق وصل إلى المراحل النهائية، الأمر الذي سيحل مشكلة نقص الكهرباء إلى حد كبير.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أوميد أحمد لـ (باسنيوز): «بدأنا منذ فترة محادثات مع وزارة الكهرباء العراقية لتبادل الكهرباء بيننا من خلال ربط شبكات الكهرباء، ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات».

وأضاف «نحن في وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كوردستان بدأنا دراسة الأمر، وفي حال لم تكن هناك مشاكل فنية وحصول الموافقات النهائية، فسيدخل مشروع التبادل الكهربائي بيننا حيز التنفيذ».

وأوضح أن «التبادل سيكون عند الحاجة إلى المزيد من الطاقة الكهربائية وتوافرها، أي إذا احتاج إقليم كوردستان إلى مزيد من الكهرباء وكان لدى العراق فائض في إنتاج الكهرباء، فسيحصل الإقليم على الكهرباء من العراق، وبالعكس، في حال كان لدى إقليم كوردستان فائض من الكهرباء والعراق يحتاج إليه، سيعطي الإقليم الكهرباء للعراق».