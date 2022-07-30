نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان سيظل دائماً بلد الجميع وموطن التعايش والتسامح

قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة لكل المسلمين في اقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، مؤكداً أن إقليم كوردستان سيظل دائماً بلد الجميع وموطن التعايش والتسامح.

جاء ذلك في بيان اليوم السبت (30 تموز 2022)، وهذا نصه:

أبارك بحرارة الأول من شهر محرم رأس السنة الهجرية الجديدة لكل المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، داعياً الله تعالى أن تحمل السنة الجديدة معها الخير والسعادة والاستقرار والسلام لإقليم كوردستان والعراق والإنسانية جمعاء.

في هذه المناسبة المباركة، نشدد على تعميق ثقافة قبول الآخر والوئام، ونطمئن المكونات العرقية والدينية كافة إلى أن إقليم كوردستان سيظل دائماً بلد الجميع وموطن التعايش والتسامح.

مبارك على الجميع وكل عام وأنتم بخير

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

30 تموز 2022

الأول من محرم 1444