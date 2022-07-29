قريباً .. المجلد الخامس من سلسلة كتب ‹البارزاني والحركة التحررية الكوردية› بين أيدي القراء

أعلن مقر الزعيم الكورددي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، أن المجلد الخامس من سلسلة كتب ‹البارزاني والحركة التحررية الكوردية› سيكون متاحاً بين أيدي القراء قريباً.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان: «قريباً سيُتاح للقراء المجلد الخامس من سلسلة كتب (البارزاني والحركة التحررية الكوردية) التي كتبها الرئيس مسعود بارزاني بعنوان (الانتفاضة.. الفرص والتحديات)».

ويتألف الكتاب من 832 صفحة وعشرين قسماً مختلفاً، ويسلط الضوء على مرحلة مهمة من نضال شعب كوردستان.

وأشار البيان إلى أن «الكتاب هو نتاج مذكرات يومية عن حياة الرئيس بارزاني بين عامي 1991 و 2002 ويصف الأحداث المهمة التي حدثت خلال الانتفاضة والسنوات التي أعقبت الانتفاضة في إقليم كوردستان، والتي نقلت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشعب كوردستان في هذا الجزء من كوردستان إلى مرحلة أكثر تقدماً».

ومضى بالقول، إن الكتاب يتطرق إلى «أحداث مهمة جداً مثل انتفاضة جماهير كوردستان، وخطط الجبهة الكوردستانية والبيشمركة، وتحرير مدن وبلدات كوردستان، والهجوم على النظام، والتجمع المليوني لشعب كوردستان، ودفاع البيشمركة، وقرار مجلس الأمن 688؛ وبعد ذلك انسحاب النظام وبدء المفاوضات معه، إلى جانب انتخابات 1992، وصعود موقع إقليم كوردستان الإقليمي والدولي، وتوسع الإنجازات والصداقات والعلاقات».

كما يناقش كتاب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني «المعوقات والمشاكل التي تحولت إلى عقبات أمام شعب كوردستان، وكذلك الحصار والتدخلات الخارجية وأخطاء عدد من القادة السياسيين والاقتتال الداخلي والصراعات والتهديدات الإقليمية المستمرة والظروف الاقتصادية غير المواتية ومئات الأحداث والتحديات الأخرى».

ولفت البيان إلى أن الكتاب يحتوي على «عدد من الصور الفوتوغرافية الهامة والتاريخية و73 وثيقة سياسية وتاريخية، وهو مصدر سياسي وتاريخي قيِّم للقراء والباحثين والمؤرخين».