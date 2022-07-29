مسرور بارزاني في تهنئة العام الهجري الجديد: النماء والازدهار لكوردستان والسلام والأمان للعراق والمنطقة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، المسلمين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «مع إطلالة العام الهجري الجديد ١٤٤٤، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم».

وأضاف «وبهذه المناسبة المباركة، نبتهل إلى المولى القدير أن يجعل هذا العام عام خير ويُمن وبركات، وأن يسبغ على إقليم كوردستان مزيداً من النماء والازدهار، ويمّن على العراق والمنطقة بالسلام والأمان».

وختم بالقول: «عام هجري مبارك ولتظل كوردستان آمنة وعامرة ومزدهرة».