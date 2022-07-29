مجلس الخدمة يحصي أعداد موظفي إقليم كوردستان

كشف مجلس الخدمة العامة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن وجود 1.255 مليون موظف في وزارات ودوائر الإقليم، مشيرا إلى أن 80٪ من العائدات تُنفق على الرواتب الشهرية.

ولفت رئيس المجلس العام للخدمة سراج بارزاني، في بيان، إلى عدم وجود أي خطط لترفيع درجات الموظفين في الوقت الحاضر، إلا إذا تم الطلب من قبل مجلس وزراء الإقليم”.

وأضاف بارزاني، أن “الحكومة ستقوم بتوزيع الموظفين حسب الحاجة الفعلية فمن الممكن نقل موظف من وزارة الى اخرى إذا تطلبت الحاجة، واذا رفض الموظف فله حق تقديم الشكوى”.