لا وفيات و481 إصابة جديدة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وجاء في بيان للوزارة، أن مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2901 فحصا جديداً، أسفرت عن اكتشاف 481 حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف البيان، أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 728 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي 460681 شخصا منذ تفشي الجائحة، تعافى منهم 444162 مصابا، فيما استقر عدد المتوفين جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس هذا اليوم على 7458 شخصا في جميع مناطق الإقليم.