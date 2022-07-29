الديمقراطي الكردستاني: نحن مع ما يطرحه السيد الحكيم والبلد بحاجة الى التكاتف

رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بما طرحه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، في كلمة خلال تجمع لتيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد بمناسبة حلول محرم الحرام.

وقال المتحدث باسم الحزب مهدي الفيلي لوكالة {الفرات نيوز}: ” نحن مع كل ما يطرحه السيد الحكيم بإعتباره شخصية مرموقة ومن عائلة معروفة ومشهود لها بالنضال والتاريخ المشرف”.

واضاف: “بالفعل ان وضع البلد يحتاج الى تكاتف جميع القوى على اعتبار ان العراق يحتاج الى السير بالعملية السياسية الى الامام”، مشيرا الى ان “كل ما يطرح من الشخصيات السياسية ويصب بمصلحة البلد نحن معه”.

وحذر السيد الحكيم خلال كلمته، من مساعٍ خبيثة لا تريد بالعراق وشعبه الا شراً، داعياً جميع القوى الى فتح صفحة جديدة أساسها الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوحدة العراقية {خط أحمر} ولن يتم التهاون في ذلك أبداً.

كما دعا السيد الحكيم القوى الكردية أن يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية أو يذهبوا الى مجلس النواب بمرشحين اثنين.