الإطار يدعو الكرد الى الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية قبل انعقاد البرلمان

جدد الاطار التنسيقي، دعوته للقوى الكردية، الى الاتفاق بشان مرشحها لرئاسة الجمهورية.

وذكر بيان له :”منذ اشهر والاطار التنسيقي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي اريد لها ان تذهب باتجاهات مجهولة بعيداً عن رغبة الشعب واصوات الناخبين”.

وأضاف انه “واستمراراً لجهوده هذه يحرص الاطار التنسيقي على استكمال التفاهمات بين جميع القوى السياسية ويجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية”.

وأكد الإطار “رغبته في ان تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف ازاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأشار الى، ان “الفريق التفاوضي الذي شكله الاطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الاطراف السياسية والاطراف الاخرى بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على اداء مهماتها الخدمية بشكل أفضل”.