الصحة تكشف تطورات خطيرة للحمى النزفية.. ماهي اكثر المحافظات تسجيلًا للاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان ذي قار هي اكثر محافظة بعدد اصابات ووفيات الحمى النزفية، فيما تحدثت عن مستجدات خطيرة للمرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، ان “اكثر المحافظات التي سجلت اصابات بالحمى النزفية كانت كالاتي:

ذي قار 113 اصابة و26 وفاة

ميسان 31 اصابة و3 وفيات

واسط 24 اصابة و2 وفاة

بابل 24 اصابة و2 وفاة

المثنى 17 اصابة و6 وفيات

البصرة 11 اصابة وحالة وفاة واحدة

الديوانية 10 اصابات

بغداد الكرخ 9 اصابات و2 وفاة

كربلاء 8 اصابات

بغداد الرصافة 6 اصابات و2 وفاة

نينوى 4 اصابات

اربيل 3 اصابات وحالة وفاة واحدة

كركوك 3 اصابات وحالة وفاة واحدة

النجف 3 اصابات بدون وفيات

ديالى 2 اصابة وحالة وفاة واحدة

صلاح الدين 2 اصابة و2 حالة وفاة

دهوك 2 اصابة بدون حالة وفاة

الانبار اصابة واحدة

واضاف ان “المجموع الاصابات والوفيات منذ بداية العام الحالي، بلغت 273 حالة اصابة و49 وفاة”، مشيرا الى ان “الوقاية من المرض هو ارتداء الملابس الواقية والكفوف خاصة مربي الماشية والقصابين مع استخدام سكين خاصة لتقطيع اللحوم”.

وتابع ان “اعراض المرض هي (ارتفاع بدرجات الحرارة، وحمى، واللام في مناطق مختلفة من الجسم”، لافتا الى ان “نصف الاصبات تماثلت للشفاء”.

وبين “اذا وصل المريض الى مرحلة النزف من فتحات الجسم فأنه دخل بالخطر، واحتمالية الوفاة عالية جدا”، موضحا ان “المؤسسات الصحية مستعدة للتعامل مع هذه الحالات رغم عدم وجود لقاح او علاج فايروسي مباشر”.

وذكر ان “تشخيص المرض في مرحلة مبكرة وتقديم الرعاية الطبية ومنع المضاعفات تؤدي الى احتمالية شفاء عالية جدا، لكن اذا تاخر تكون احتمالية الوفاة عالية”.