السفير البريطاني عن قصف زاخو: ندعم استقرار إقليم كوردستان والعراق

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق، مايك ريتشاردسون، العمية السياسية في العراق والحكومة المقبلة، في الوقت نفسه اكد السفير البريطاني أن بلاده تدعم استقرار إقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (تموز 2022)، السفير البريطاني لدى العراق، مايك برايسون ريتشاردسون، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني، تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية، وقضية منصب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء العراق القادم. وفيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق والحكومة المقبلة، حيث تم التأكيد على أن”برامج الحكومة المقبلة يجب أن تستند علی الدستور ووفق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق”.

من جانبه ٲكد السفیر البريطاني لدى العراق خلال اللقاء في إشارة إلى حادثة القصف في زاخو، بأن “بلاده تدعم استقرار إقليم كوردستان والعراق”.

وتعرض قضاء زاخو يوم الأربعاء الموافق (20 تموز 2022)، للقصف واتهمت العراق تركيا بتنفيذ القصف. كما اجتمع مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمناقشة الحادثة.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك، مؤكداً دعمه السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم.

وكان الوضع السياسي والأمني في سوريا محور اخر من محاور الاجتماع، وفقاً للبيان.