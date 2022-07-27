أربيل ولندن متفقتان على أهمية حل مشاكل أربيل ـ بغداد وتشكيل حكومة اتحادية تُرسخ الاستقرار السياسي والامني

خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، 27يوليو/تموز، سفير بريطانيا في العراق مايك برايسون ريتشاردسون ووفد مرافق له.

ونوقشت خلال الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق، واختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل للحكومة الاتحادية العراقية، وعلاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما خاصة المرتبطة بقطاع النفط والغاز، كما تم بحث عمليات القصف الأخيرة لحقل كورمور الغازي وقصف موقع سياحي في زاخو الأسبوع الماضي.

واتفق الجانبان في الرأي على أهمية حل مشاكل أربيل – بغداد وولادة حكومة تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمواطني العراق وتستجيب لمطالب العراقيين.

في هذا السياق، شدد نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بينهما وخاصة في مجال النفط والغاز، كما رأى ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة.

كما تم خلال الاجتماع بحث الانتخابات القادمة وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، أوضاع شنگال (سنجار)، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، بالإضافة لآخر مستجدات الملف السوري ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك .

وحضر الاجتماع القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هانت.