عضو في الديمقراطي: أمامنا متسع من الوقت وعرضنا مناصب على الاتحاد الوطني

رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بان هناك متسعاً من الوقت لحسم منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني.

وقال ريبين سلام {للفرات نيوز} انه :”أمام الحزبين الكرديين متسع من الوقت لحسم مرشح التسوية وتقديمها الى الفضاء الوطني للتصويت عليه وعدم تكرار سيناريو 2018″.

واضاف “الذي يحصل اليوم في الساحة العراقية الكل يلقي المسؤولية على الاخر؛ لذلك لم نصل الى نتيجة لحلحلة المشاكل بصورة واضحة”.

وتابع سلام “تقلد اي منصب من قبل الديمقراطي وسيلة وليس غاية ونامل من الوطني الوصول الى هكذا مستوى وتقبل المناصب التي تعرض عليهم”.

ونوه الى “حل مطروح بان يتم حلحلة منصب رئيس الجمهورية في برلمان اقليم كردستان بجلسة طارئة والذهاب الى بغداد بمرشح واحد للتصويت عليه داخل قبة مجلس النواب الاتحادي؛ لانقاذ الموقف من خلالها”.