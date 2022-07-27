لطيف رشيد يتحدث عن سحب الاتحاد الوطني ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

بحسب المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز) من مصدر سياسي، فإن هناك احتمال قوي بأن يسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، ويرشح لطيف رشيد بدلاً منه.

وقال المصدر، إن «‹الإطار التنسيقي› غير مستعد لدعم ترشيح برهم صالح لعدة أسباب، أبرزها وجود رفض لترشيحه داخل البيت الكوردي من جهة، وموقف مقتدى الصدر الصارم ضد ترشيح برهم صالح من جهة أخرى، لذلك، اقترح الإطار على الاتحاد الوطني الكوردستاني ترشيح لطيف رشيد لمنصب الرئيس رسمياً».

وإلى جانب مرشح الاتحاد الوطني، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الأطراف العراقية دعت الكورد إلى الاتفاق على مرشح واحد، لذلك، ومع سحب ترشيح برهم صالح، قد تكون هناك فرصة لاتفاق كوردي على مرشح واحد لرئاسة العراق.

وقال لطيف رشيد، زوج عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني شاناز إبراهيم، والمرشح لرئاسة الجمهورية لـ (باسنيوز): «لا يوجد قرار رسمي بشأن هذه القضية حتى الآن، لكن الموضوع قيد المناقشة، وكذلك الأطراف تعبر عن آرائها بشأن القضية، على الرغم من عدم صدور بيان رسمي حتى الآن».

ولم يدلي لطيف رشيد بأية معلومات أخرى.