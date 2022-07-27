تركيا: سنحاسب منفذي الهجوم على قنصليتنا في الموصل

أدانت وزارة الدفاع التركية الهجوم الذي استهدف القنصلية التركية في الموصل، وأعربت عن استعدادها للتنسيق مع العراق، في “الحرب ضد الارهاب وحماية الحدود”.

ممثل تركيا في مجلس الأمن الدولي، ونجو كينجلي، كان قد أعلن الليلة الماضية (26 تموز 2022)، أن أربعة قنابر هاون سقطت قرب القنصلية التركية في الموصل.

من جابنها، أدانت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء (27 تموز 2022)، الهجوم على القنصلية، وقالت: “مرة أخرى ظهر من هو الذي يستهدف المدنيين والأهداف المدنية”.

الوزارة أعربت عن استعدادها للتنسيق مع الجانب العراقي في الحرب ضد “الارهاب” وحماية أمن الحدود.

وزارة الدفاع التركية اضافت: “عاجلاً أم آجلا، سيحاسب الارهابيون الذين نفذوا هذا الهجوم، أسوة بالارهابيين الآخرين”، مؤكدة بانها ستفشل “مخططات الارهابيين”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد الثلاثاء (26 تموز 2022)، جلسة طارئة لمناقشة الاوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والاعتداءات التركية الاخيرة على العراق، أعلن خلالها المندوب التركي عن استهداف قنصلية بلاده في الموصل.

بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: “لا نعرف مدى صحة استهداف القنصلية التركية كما ادعى مندوب تركيا وسنحقق فيما ذكره”.

يشار إلى أن الهجمات والضغوط على المصالح التركية في العراق زادت، بعد الهجوم الذي طال قرية برخ بقضاء زاخو، يوم (20 تموز 2022)، وأودى بحياة 5 سياح وأدى إلى إصابة 31 آخرين بجروح.

وتظاهر عراقيون في عدد من المحافظات العراقية احتجاجاً على استهداف المنتجع السياحي وسقوط ضحايا مدنيين، وهاجموا الممثليات الدبلوماسية التركية ونقاط اخرى تابعة للجيش التركي.