مصدر: ‹الإطار التنسيقي› ينوي القيام بتغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية.. بمقدمتها هذا الجهار

مصدر: ‹الإطار التنسيقي› ينوي القيام بتغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية.. بمقدمتها هذا الجهاز

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، أن ‹الإطار التنسيقي› ينوي القيام بتغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وخصوصاً في القيادات الأمنية التي يراها الإطار بأنها تحمل الخصومة له.

وأوضح المصدر لـ (باسنيوز)، أن «في مقدمة الأجهزة التي يرغب الإطار التنسيقي بتغيير كادرها المتقدم هو جهاز المخابرات الوطني عبر استبدال إدارة الجهاز من الرئيس إلى الوكلاء لتصل إلى المدراء أيضاً ونزولاً».

مبيناً بأن «الإطار التنسيقي يرغب بالقيام في تغييرات بمكتب رئيس الوزراء أيضاً إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى».