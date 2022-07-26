وزير الكهرباء العراقي: سيتم انشاء محطتين دائميتين لانتاج الكهرباء بالمناطق المتنازع عليها

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، انهم بحثوا مع اقليم كوردستان مسألة الربط الكهربائي بين الجانبين، مضيفا انه سيتم انشاء محطتين دائميتين لانتاج الطاقة الكهربائية بالمناطق المتنازع عليها.

وقال كريم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الثلاثاء (26 تموز 2022)، أنهم بحثوا مع إقليم كوردستان الربط الكهربائي، إلى جانب الربط الكهربائي مع دول الخليج، الذي يستغرق انجازه عامين.

واعرب الوزير في رد على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية عن استعداد بغداد لشراء الغاز الفائض من اقليم كوردستان، وقال: “إذا كان لدى إقليم كوردستان فائض من الغاز، مستعدون لشرائه، لكنه يكفي لسد حاجة إقليم كوردستان فقط في الوقت الحاضر”، كاشفاً عن إنشاء محطتين دائميتين لانتاج الكهرباء في المناطق المتنازع عليها.

من جانبه، اوضح وزير الكهرباء بإقليم كوردستان، أن التحقيقات في استهداف حقل كورمور مستمرة، مشدداً على أن الكشف عن الفاعلين مسؤولية الحكومة العراقية.

بشأن ساعات تجهيز المواطنين، اشار الى أنها ستبلغ 16 ساعة يومياً، منوّها إلى انهم سيفتتحون محطات أخرى لانتاج الكهرباء.

ورداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية، أكد كمال محمد صالح، أن “إقليم كوردستان لا يمانع في أن يؤسس العراق شركة لحل مسألة النفط، شرط أن تعود ملكيتها إلى إقليم كوردستان”.