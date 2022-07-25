يوليو 25, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ماكرون يقلد الساعدي “وسام الشرف”

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فى :أخبار عــامة
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ماكرون يقلد الساعدي “وسام الشرف”

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مرسوماً جمهورياً ينص على تقليد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، “وسام الشرف العالي”.

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصدر مرسوماً جمهورياً ينص على تقليد الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وسام الشرف العالي”.

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي “تثميناً للدور الكبير الذي لعبه رئيس الجهاز في دحر المجاميع الإرهابية وهزيمة تنظيم داعش وملاحقة فلوله الإجرامية وللدور المميز الذي قام به بتطوير الجهود والعلاقات العسكرية بين البلدين”.

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