مسرب التسجيلات الصوتية للمالكي: تلقيت عرضا بـ 3 ملايين دولار مقابل ايقاف نشرها

كشف الصحفي العراقي علي فاضل، عن تلقيه عرضاً بـ 3 ملايين دولار مقابل ايقاف نشر التسجيلات الصوتية التي سربها عبر صفحته في “تويتر”، والمنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف”دولة القانون” وأحد قادة “الاطار التنسيقي” البارزين نوري المالكي، والتي اثارت الجدل لما حملته من رسائل سياسية وأمنية وهاجم فيها مكونات وزعماء سياسيين .

وذكر فاضل في لقاء متلفز، إنه “بعد تسريب التسجيل الثاني، اتصل به شخص من الإطار التنسيقي وتحدث معه بشأن الوصول الى مساومة وايقاف نشر التسريبات مقابل الوصول الى حل يرضي الجميع “، مضيفاً انه “وبعد التسجيل الثالث تواصلوا معه عبر وسيط من لندن وعرضوا عليه في البدء مليوني دولار مقابل إيقاف التسريبات، او ثلاثة ملايين دولار مقابل ان يعلن عبر تغريدة على صفحته بان هذه التسجيلات مفبركة، مضيفا انه رفض ذلك العرض”.

ولفت الى وجود تسريبات صوتية أخرى لديه قال انها بحجم المالكي فما دون ، لكنه تأخر في تسريبها من اجل اولاً انتظار القضاء العراقي وما يتخذه من إجراءات بهذا الصدد، وهل سيتصرف ويلقي القبض على المالكي او يحيله الى التحقيق، وثانيا من اجل تحقيق المصداقية بشكل أكثر في التسريبات الجديدة حيث قام بتحويلها الى شركة مختصة لغرض فحصها واعطاء شهادة بان صوت هذا التسريب غير مفبرك وبالإمكان فحصها لدى اي جهة أخرى، كما جاء في حديثه.

كما تطرق فاضل الى أسماء منها “الميرزا” وهو شخصية على قيد الحياة ويتنقل ما بين النجف وإيران لكنه شخصية غير معروفة وحتى الصور المتداولة له لم تكن هي المقصودة لشخصه.

الى ذلك قال فاضل ان المالكي اقام دعوى ضده، وهو ايضا سيقيم دعوى ضد المالكي.

هذا وأعلن القضاء العراقي، الثلاثاء الماضي، ان محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.