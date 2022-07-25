القبض على أب وأم حاولا بيع ابنتهما بعشرة آلاف دولار في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، القبض على أب وأم كانا يرومان بيع ابنتهما مقابل 10 آلاف دولار في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود أب وأم يرومون بيع ابنتهم إلى امرأة تعمل في مجال السمسرة لغرض الاتجار بها مقابل مبلغ مالي قدره (10) آلاف دولار أمريكي، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود في منطقة المنصور ببغداد”.

وأضافت “لدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بالاتفاق على بيع الضحية مقابل مبلغ مالي، ودونت أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل”.