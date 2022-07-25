يوليو 25, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

شرطة أربيل تعلن اعتقال “مقاول” سرق 26 مليون دولار عن طريق الاحتيال

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فى :أخبار عــامة
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شرطة أربيل تعلن اعتقال “مقاول” سرق 26 مليون دولار عن طريق الاحتيال

أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص سرق 26 مليون دولار عن طريق الاحتيال.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكَر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “المتهم قام بإنشاء شركات وهمية خاصة بالمقاولات واحتال على المواطنين بقيمة أكثر من 26 مليون دولار”.

وأضاف عزيز ان “المتهم جاء الى أربيل قبل سنة واحدة وهو من سكنة محافظة دهوك وسُجلت بحقه 15 دعوى قضائية حتى الآن”.

وتابع عزيز ان ” الشرطة قامت بتقديم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

 

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