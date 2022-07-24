مقر الرئيس بارزاني: نؤكد دعمنا ومساندتنا للكاكائيين بكل ما اوتينا من قوة

ادان مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، بشدة ماتعرض له احد منتسبي البيشمركة من الكورد الكاكائيين من إهانة على يد بعض عناصر الحشد الشعبي ، معبراً عن الدعم بكل قوة للكاكائيين.

بيان من مقر الزعيم الكوردي، قال “ندين وبشدة هذا الفعل اللامشروع والجبان حیال احد البیشمركه‌ الكورد الكاكائیین من قبل عدد من المنتمین للحشد الشعبي”.

مضيفاً ان “هذا الفعل إهانة وعدم احترام للحرية والمعتقد والتعايش”.

مردفاً ” نؤكد على دعمنا ومساندتنا للاخوة والاخوات الكاكائيين بكل ما اوتينا من قوة”.

هذا وكان احد منتسبي البيشمركة من الكورد الكاكائيين قد تعرض لحلاقة “شاربه” (وهو من المقدسات عند الكاكائيين) وجزء من شعر رأسه ، من قبل عدد من الأشخاص المنتسبين للحشد الشعبي بمنطقة آمرلي في طوزخورماتو بزعم تجاوزه على الحشد.

وكانت كتلتا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين في البرلمان العراقي قد ادانتا، اليوم الأحد، قيام عناصر من الحشد الشعبي بإهانة معتقدات الكورد الكاكائيين والتجاوز على الحريات الدستورية من خلال الإساءة لأحد منتسبي البيشمركة في منطقة آمرلي، وفيما شددتا على ضرورة «ردع العناصر التي قامت بهذا العمل المستهجن»، طالبتا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي «بفتح تحقيق فوري وسريع بالحادثة المهينة».

وفي وقت سابق اليوم ، أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، فتح تحقيق، في حادث إساءة مفرزة من الحشد الشعبي لمواطن كاكائي، مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حول الأمر.

مشدداً على أنه «لن نقبل من أي شخص أو جهة الاعتداء على المواطنين سواء من الأخوة الكاكائيين أو من أي طائفة ومذهب آخر».

وأمس السبت، أكدت وزارة البيشمركة، رفضها للإساءة لأحد منتسبيها في كركوك، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى «تشكيل لجنة تحقيق فورية وتقديم المتهمين للعدالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البشعة».

وبحسب ذوي الضحية، فإنه تعرض للاختطاف صباح أمس من قبل الحشد الشعبي، إثر شجار سابق مع صاحب عمله التركماني في طوزخورماتو الذي كان يتطاول على البيشمركة والكورد بالسب والشتم، حيث رد عليه (أيمن عبدي) وبسبب تسجيل ما قاله الأخير، تم الاعتداء عليه من قبل الحشد واقتياده إلى آمرلي.

وقام الخاطفون بضربه وحلق شاربه وشعر رأسه، ما أثار غضب الكاكائيين نظراً لكون الشارب أحد الرموز المقدسة لدى الطائفة، حيث شهدت كركوك مظاهرة أمام مبنى المحافظ احتجاجاً على تلك الإساءة، فيما كرر ذووه بأن «قتله بالرصاص كان أهون من حلق شاربه».